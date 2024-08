Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo

Đối tượng Chu Thị Hằng khi bị bắt giữ. (Nguồn: Công an Bắc Giang)

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chu Thị Hằng (sinh năm 1983; trú tại thôn Trình Nhì, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung giả danh cán bộ nhà nước, có thể mua được xe ôtô giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian xác minh, lần theo dấu vết đối tượng, ngày 15/8/2024, tại phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Kết quả điều tra xác định Chu Thị Hằng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định và có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản.”

Để có tiền chi tiêu cá nhân, Hằng đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội như Zalo, TikTok với nội dung giả danh cán bộ quản lý kho của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua xe ôtô với giá rẻ hơn thị trường niêm yết.

Để tạo niềm tin với người mua, Hằng đăng tải các bài viết về việc giao xe thành công, tặng quà tri ân cho khách mua và tặng quà từ thiện cho các trường học, nhà tình thương...

Từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn trên, Chu Thị Hằng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe của nhiều người với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

