Bắc Giang: Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2024

Lực lượng Phòng không-Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các không gian tác chiến. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 18/10, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của lực lượng Phòng không năm 2024, với sự tham gia của 6 sư đoàn phòng không.

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo diễn tập.

Để buổi diễn tập an toàn, hiệu quả và thành công, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt, làm tốt công tác bảo đảm khí tài, đạn dược, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực Trường bắn khu vực 1.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức diễn tập, bắn đạn thật cho các đơn vị phòng không, nhằm đánh giá thực trạng kết quả công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và công tác bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị.

Đây cũng là dịp tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến, thao tác chiến đấu của kíp chiến đấu các phân đội, nhất là trong điều kiện tình huống phức tạp... từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức chỉ huy, điều hành chiến đấu và tổ chức huấn luyện bộ đội sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cuộc Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các đơn vị Phòng không năm 2024 của Quân chủng Phòng không-Không quân thành công là những thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân./.

