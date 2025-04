Bắc Giang dự kiến sắp xếp còn 58 đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Bắc Giang sẽ hợp nhất với tỉnh Bắc Ninh thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên là tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm chính trị-hành chính đặt tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) hiện nay.

Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt cao (trên 99%) về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Ngày 18/4/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có kết luận về Phương án và dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Theo kết luận, cơ bản nhất trí Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang là 58 đơn vị, gồm 13 phường và 45 xã (trước khi sắp xếp, tỉnh có 192 đơn vị hành chính cấp xã); tỷ lệ giảm sau khi sắp xếp là 69,79%.

Các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang được sắp xếp có vị trí địa lý liền kề; có quy mô tiềm năng, lợi thế và trình độ phát triển kinh tế phù hợp; giao thông thuận lợi; có điều kiện để mở rộng không gian phát triển, hỗ trợ nhau thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Dự kiến, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang như sau: thành phố Bắc Giang sắp xếp 31 đơn vị và 1 đơn vị của huyện Tân Yên thành 8 đơn vị là: phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Tiền Phong, phường Tân An, phường Yên Dũng, phường Tân Tiến, phường Cảnh Thụy, xã Đồng Việt.

Thị xã Việt Yên sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Hiệp Hòa sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Tân Yên sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Yên Thế sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Lạng Giang sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Lục Nam sắp xếp 24 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Thị xã Chũ sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Lục Ngạn sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 7 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Sơn Động sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh Bắc Giang nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, góp phần phát huy tốt các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số để quy hoạch đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước./.

