Bạc Liêu: Khởi tố các đối tượng làm giả chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Nghệ về hành vi “Giả mạo trong công tác” và “Nhận hối lộ.”