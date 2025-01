Bắc Ninh phá thành công ổ nhóm lừa chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Sáng 27/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đến thăm, động viên lực lượng Công an tỉnh trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và khen thưởng các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ngày 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án “CPC9” đấu tranh với ổ nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trên toàn quốc.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Bước đầu đã làm rõ, từ tháng 5/2024 đến nay, có hơn 13.000 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó, có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Bắc Ninh với Công an các đơn vị, địa phương nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi gắm niềm tin tưởng vào lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến người dân, góp phần phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Trong đợt này, lực lượng Công an huyện Tiên Du phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội làm rõ, bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tài sản tại một cửa hàng bán mỹ phẩm ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du và một số cửa hàng tiện lợi tại thành phố Hà Nội.

Kịp thời động viên, ghi nhận thành tích của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã gửi Thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị./.

