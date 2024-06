Bắc Ninh: Bắt đối tượng dùng flycam vận chuyển ma túy đến các "con nghiện"

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an thành phố Từ Sơn phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang Đỗ Tá Vinh và vợ là Nguyễn Thị Hằng (trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30, ngày 30/5, tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, các lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi về hành vi sử dụng thiết bị flycam bán ma túy cho các đối tượng Nguyễn Bá Hùng (33 tuổi ở thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Lương Bằng (24 tuổi, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,6g heroin.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an điều tra làm rõ để đối phó với lực lượng chức năng, Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng xây dựng khu trang trại rộng 700m2, bên cạnh có 1 mương nước rộng khoảng 5m thuộc khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó trông giữ.

Khoảng 22 giờ hàng ngày, Vinh điều khiển xe ôtô đi từ nhà ở khu phố Chùa Dận vào khu trang trại để bán ma túy cho các đối tượng nghiện từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Khi các "con nghiện" gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách trang trại khoảng từ 400-500m, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc chai nhựa vào dây dài khoảng 15m ra địa điểm đã hẹn.

Các "con nghiện" đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về lấy tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi lại đặt vào chai và bay ra giao hàng.

Tiến hành khám xét tại trang trại ở khu phố Trung Hòa, Cảnh sát điều tra thu giữ gần 190g heroin và ma túy tổng hợp, 1 bộ flycam, 1 xe ôtô biển kiểm soát 30K–908.54, 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì, 1 dùi cui cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại nơi ở của Đỗ Tá Vinh (khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng), lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ flycam, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 1 két sắt chưa mở và nhiều vật chứng khác liên quan chia tách ma túy.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định./.

