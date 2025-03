Bắc Ninh: Trao chứng nhận và thỏa thuận đầu tư gần 1,1 tỷ USD cho các dự án

Giá vàng giao ngay tăng lên 3.103,63 USD/ounce, sau khi có lúc vọt lên mức cao kỷ lục 3.107,26 USD/ounce do các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn này do lo ngại kế hoạch thuế quan của Mỹ.