Bài 2: Mua bán người - Tội ác phải bị luật pháp nghiêm trị

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về "tội mang thai hộ vì mục đích thương mại,” “tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.”

04/11/2023 19:28

Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với Lô Thị My và Lo Bún Ma về tội mua bán người; tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lo Bún Ma; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lô Thị My.