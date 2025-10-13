Bắt đầu cuộc tập trận răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Theo Sputnik, ngày 13/10, cuộc tập trận thường niên Steadfast Noon của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về răn đe hạt nhân chính thức bắt đầu tại Hà Lan, với sự tham gia của 71 máy bay đến từ 14 quốc gia thành viên.

Như Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố tuần trước: “Đây là hoạt động huấn luyện thường niên và mang tính định kỳ. Các cuộc tập trận như vậy giúp bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của liên minh luôn ở mức đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất.”

Truyền thông đưa tin Đức đã triển khai một số máy bay tiêm kích-ném bom, trong đó có các máy bay mang vũ khí hạt nhân để tham gia cuộc tập trận răn đe hạt nhân lần này.

Cụ thể, Đức điều 3 máy bay ném bom Tornado được trang bị để mang bom hạt nhân của Mỹ, cùng 4 tiêm kích Eurofighter.

Ngoài ra, Thụy Điển và Phần Lan cũng xác nhận tham gia với tiêm kích Jas 39 Gripen của Không quân Thụy Điển và F/A-18 Hornet của Phần Lan. Mỹ dự kiến cũng tham gia vào đợt huấn luyện này.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 24/10.

Theo thông cáo của NATO, Steadfast Noon là chương trình huấn luyện hàng năm nhằm nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng không quân và các đơn vị kỹ thuật trong kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng không có việc triển khai vũ khí hạt nhân thật.

Phía NATO khẳng định kịch bản tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và cũng không liên quan đến các sự kiện quốc tế hiện tại. Tuy nhiên, Trưởng Ban Chính sách hạt nhân của NATO James Stokes lưu ý rằng NATO vẫn tiếp tục theo dõi các hoạt động quân sự của Nga, bao gồm việc sử dụng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Ukraine.

Khả năng răn đe hạt nhân của NATO phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các lực lượng chiến lược của Mỹ, Anh và Pháp, cùng với các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, nơi vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể được vận chuyển bằng máy bay của một số đồng minh châu Âu. Steadfast Noon diễn tập các quy trình chỉ huy, kiểm soát và an toàn liên quan đến nhiệm vụ đó.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các thủ đô châu Âu ngày càng lo ngại về các cuộc xâm nhập không phận liên tục quanh biên giới NATO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi đầu tư vào hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái./.

Ấn Độ và Nga khởi động tập trận INDRA 2025, tăng cường phối hợp quân sự Cuộc tập trận liên hợp INDRA 2025 giữa Nga và Ấn Độ đã chính thức khai mạc, hướng tới nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống khủng bố.