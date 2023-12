Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang trốn trên tàu cá ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Lê Văn Nghinh bị bắt khi đang trên tàu An Hưng 45. (Nguồn: VOV)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày 25/12 và 28/12, các đơn vị trực thuộc đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai đối tượng đang bị truy nã.

Lúc 11 giờ ngày 28/12, Đồn Biên phòng Bến Đá chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an Phường 5 và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Nghinh (sinh năm 1975, ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang lẩn trốn trên tàu An Hưng 45, quốc tịch Việt Nam, neo đậu tại Vùng neo B7 Vũng Tàu.

Đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01/QĐ-ĐTTH ngày 14/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ về tội “Cố ý gây thương tích.”

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 25/12, tại Cảng cá Cát Lở (Phường 11, thành phố Vũng Tàu), Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Công an thành phố Bà Rịa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Trần Anh Tài (sinh năm 1986, trú tại khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khi đang làm việc trên tàu cá BV 5436 TS.

Tài bị truy nã theo Quyết định truy nã số 05/QĐ-ĐCSHS ngày 25/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bà Rịa về tội “Trộm cắp tài sản."

Các đơn vị đã tiến hành bàn giao hồ sơ và hai đối tượng cho lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý./.

