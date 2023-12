Cảnh sát Giao thông Bình Định lập chiến công, bắt 2 đối tượng truy nã

Hai đối tượng Hùng (trái) và Đạt. (Nguồn: Báo Bình Định)

Ngay trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã lập chiến công, bắt 2 đối tượng theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Khoảng 11 giờ ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả về việc có 2 đối tượng bị truy nã bắt xe ôtô khách đang di chuyển từ phía Bắc vào trong miền Nam để lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cẩm Phả cũng đã cung cấp các thông tin, hình ảnh và quyết định truy nã của 2 đối tượng này để phục vụ cho công tác truy bắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để chốt chặn và truy bắt bằng được các đối tượng có các đặc điểm, nhận dạng nói trên.

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, phát hiện xe ôtô khách mang biển kiểm soát 50F-021.06 nghi vấn có 2 đối tượng bị truy nã đang đi vào địa phận tỉnh Bình Định trên tuyến quốc lộ 1, một mặt Tổ công tác hóa trang áp dụng biện pháp trinh sát để bám theo nhằm phát hiện di biến động của đối tượng, một mặt điện báo xin ý kiến chỉ đạo chốt chặn tại Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (km1216+500 quốc lộ 1, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định).

Với sự cương quyết, khôn khéo và lòng quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm đến cùng, đến 16 giờ 30, tại điểm chốt chặn trước Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện công khai kiểm tra theo kế hoạch tuần tra kiểm soát, đồng thời truy tìm trên xe 2 đối tượng theo các thông tin đã được cung cấp.

Khi phát hiện được các đối tượng, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông và các lực lượng phối hợp đã áp sát, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng ngay trên xe ôtô khách trước sự ngỡ ngàng của cả 2 đối tượng và hành khách đi cùng trên xe.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Trọng Đạt (sinh ngày 29/2/1992, trú tại Tổ 5, khu Sơn Thạch, phường Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả) và Hoàng Trọng Hùng (sinh ngày 1/8/1997, trú tại thôn Nghĩa Khê, Tam Quang, Thái Bình), phù hợp với các thông tin có liên quan trong quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Định để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên toàn tỉnh, theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chiến công mà lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định lập được trong những ngày đầu ra quân đã góp phần bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn./.