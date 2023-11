Truy nã đặc biệt 6 đối tượng vụ khủng bố tấn công vào trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh, đã phát lệnh truy nã đặc biệt sáu đối tượng liên quan đến vụ khủng bố tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh và bị thương; người dân tử vong.

Các đối tượng này đã bị khởi tố về tội Khủng bố, quy định tại Điều 299 Bộ Luật Hình sự.

Qua xác minh, Công an xác định các bị can đều không có mặt tại địa phương, không rõ ở đâu.

Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Cuộc sống ở Cư Kuin đã bình yên trở lại Với sự quyết liệt truy quét, đấu tranh, trấn áp tội phạm, cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, bình yên đã trở lại ở huyện Cư Kuin.

Sáu đối tượng bị truy nã gồm Y Quynh Bdap (31 tuổi, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk); Y Mut Mlô (63 tuổi, trú tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk); Y Chik Niê (55 tuổi, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk); Y Bút Êban (38 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Y Niên Êya (45 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Y Chanh Byă (39 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Các đối tượng bị truy nã trong nước, quốc tế; khi bắt được sẽ thực hiện dẫn độ về nước để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, kết thúc điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 94 đối tượng về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; hoạt động khủng bố; xuất nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm./.