Bất ổn an ninh trên Biển Đỏ, cước vận tải đường biển tăng mạnh

Chi phí vận chuyển trên các tuyến đường chính từ Hàn Quốc đi miền Đông nước Mỹ tăng 28,1%, sang Trung Quốc tăng 27,2%, miền Tây nước Mỹ tăng 20,0% và Nhật Bản tăng 1,5% so với một tháng trước đó.

Tàu chở hàng Galaxy Leader (phải), bị lực lượng Houthi bắt giữ, về tới cảng tỉnh Hodeida, ngoài khơi Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Do những bất ổn an ninh trên Biển Đỏ trùng với thời điểm lượng hàng hóa từ Trung Quốc tăng, nên chi phí vận chuyển hàng hải xuất khẩu trên các tuyến đường lớn từ Hàn Quốc sang Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đều tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê chi phí vận chuyển xuất nhập khẩu trong tháng 7/2024 do Tổng cục Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 16/8, chi phí vận chuyển trung bình trên 2 TEU (tức một container tiêu chuẩn 40 feet) đường biển đến Việt Nam là 1.822.000 won (khoảng 1.350 USD), tăng 56,0% so với một tháng trước. Chi phí vận chuyển đến EU cũng tăng 39,2% lên 8.086.000 won. Nếu so với 1 năm trước phí vận tải đã tăng tới 212,2%.

Thống kê cho biết chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu đường biển sang Trung Quốc và Việt Nam đã tăng trong sáu tháng liên tiếp, trong khi chi phí vận tải đi miền Tây nước Mỹ tăng trong tháng thứ tư liên tiếp và miền Đông nước Mỹ và EU tăng tháng thứ ba.

Tổng cục Hải quan Hàn Quốc cho biết, chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu đang tăng lên do lượng hàng hóa từ Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây dẫn đến tình trạng thiếu tàu biển.

Tình trạng gián đoạn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ tiếp tục gây tác động cả chiều nhập khẩu. Chi phí vận chuyển nhập khẩu đường biển có xu hướng tăng ở các tuyến đường ngắn chủ yếu như Việt Nam tăng 62,7%, Trung Quốc tăng 12,8% và Nhật Bản tăng 4,2%./.

Mỹ nối lại hoạt động vận tải biển qua cảng Baltimore sau vụ sập cầu Kênh Fort McHenry Federal đã được khôi phục lại kích thước hoạt động ban đầu là rộng 213,36 mét và sâu 15,24 mét, cho phép phương tiện lưu thông hai chiều như trước khi sập cầu Key Bridge.