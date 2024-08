Vì sao giá cước vận tải biển hàng hóa đi quốc tế có thể giảm mạnh?

Dự báo trong thời gian tới, giá cước vận tải hàng hóa container tiếp tục giảm do một số các tác động tích cực từ thị trường và hiện tượng tắc nghẽn tại một số cảng lớn đã không còn xảy ra.

Bốc xếp hàng hóa container tại một cảng biển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết giá cước vận tải hàng hóa container đi quốc tế đã giảm mạnh sẽ mang tới nhiều thuận lợi cho khách hàng, giảm chi phí vận tải, thuận lợi trong việc đặt chỗ, mang lại hiệu quả kinh doanh của chủ hàng.

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, đến trung tuần tháng Tám này, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ, tuyến châu Âu (giảm khoảng 20-30%). Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15-25%.

Hiện tại, mức giá giảm bằng 44% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm trong lịch sử đại dịch COVID-19 (tháng 9/2021) và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới. Trung bình mỗi tuần, giá cước giảm khoảng 3-4% so với tuần trước đó. Dự báo trong thời gian tới, giá cước tiếp tục giảm do một số các tác động tích cực từ thị trường và hiện tượng tắc nghẽn tại một số cảng lớn đã không còn xảy ra.

Dù giá cước giảm song trước các biến động khó lường của thị trường, Cục Hàng hải Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình thị trường giá cước, để có những giải pháp ứng phó kịp thời trong trường hợp thị trường có biến động xấu.

Báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam cũng cho thấy sản lượng hàng hóa cũng có dấu hiệu tăng trưởng.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam trong 7 tháng của năm 2024 đạt gần 500 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hàng container đạt 16,9 triệu Teu, tăng 21%, container xuất nhập khẩu đạt 10,8 triệu Teu, tăng 16,6%.

“Sản lượng hàng hóa tăng là tín hiệu tích cực cho thị trường vận tải, đưa tới nhiều thuận lợi cho khách hàng, giảm chi phí vận tải, thuận lợi trong việc đặt chỗ, mang lại hiệu quả kinh doanh của chủ hàng,” đại diện Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá.

Trước đó, từ đầu năm 2024 đến nay, giá cước vận tải hàng hóa container xuất nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là các tuyến vận tải biển quốc tế./.

