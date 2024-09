Bình Dương: Khánh thành tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng

Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 23/9, lễ khánh thành tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng có tổng chiều dài gần 50km, đã diễn ra tại tỉnh Bình Dương.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hệ thống giao thông khu vực phía Bắc của tỉnh, kết nối ba huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng.

Tuyến đường này có tổng chiều dài gần 50km, vận tốc thiết kế 80 km/h với 6 làn xe, kết cấu mặt đường bêtông nhựa. Công trình nối từ ngã ba Tân Thành (giao với đường ĐT.746 huyện Bắc Tân Uyên) với thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng).

Dự án được chia làm 4 thành phần, trong đó đoạn đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập dài khoảng 10 km do Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư; đoạn đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú dài khoảng 13 km và đoạn đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng dài khoảng 18 km do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư; đoạn đường từ Tân Long-Lai Uyên dài khoảng 9 km do Ủy ban Nhân dân huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Dự án giải phóng mặt bằng và bốn dự án xây lắp, với tổng mức đầu tư hơn 5.256 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 3.067 tỷ đồng và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 1.531 tỷ đồng.

Dự án được xem là công trình giao thông cấp 2, nhóm B, khẳng định vai trò quan trọng của Bình Dương trong việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, góp phần thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong sự phát triển nhanh và bền vững. Kinh nghiệm từ nhiều địa phương cho thấy giai đoạn phát triển mạnh nhất là khi có sự đầu tư đồng bộ và quy mô lớn vào hạ tầng, đặc biệt là giao thông.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các huyện phía Bắc và cả tỉnh Bình Dương. Dự án là mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Bình Dương và các vùng lân cận. Với sự kết nối hạ tầng mạnh mẽ, Bình Dương đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động và hiện đại bậc nhất cả nước.

Bên cạnh việc đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc phối hợp hoàn thành dự án, các địa phương nghiên cứu khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, xây dựng chiến lược phát triển đồng thời ông mong muốn các nhà thầu cần tiếp tục đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hành, bảo trì công trình trong tương lai./.

