Bình Dương: Liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bến Cát phong tỏa hiện trường làm rõ vụ án mạng khiến hai người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng 6/5, người dân nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà tại đường NF5, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát.

Khi người dân chạy vào kiểm tra thì thấy khói lửa nghi ngút trong căn nhà khóa trái cửa.

Bên trong, người dân phát hiện người phụ nữ đã tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng còn nói được nên đưa đi cấp cứu.

Công an thành phố Bến Cát đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Tân Uyên điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Nghĩa vào đêm 5/5.

Theo thông tin ban đầu, đêm 5/5, nam thanh niên Đỗ Quốc D. (sinh năm 2006, thường trú tại Cà Mau) được người dân cùng lực lượng Công an chuyển vào Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên cấp cứu với nhiều vết chém trên người.

Tuy nhiên, sau thời gian cấp cứu, nam thanh niên này không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo một số người dân, D. bị một người đàn ông dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào người sau khi hai người xảy ra cãi vã.

Cũng theo người dân, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc./.

