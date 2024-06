Bình Phước: Mang ma túy đi bán, bạn gái đi cùng không hề hay biết

Vào tối 20/6, khi Trung đi cùng bạn gái từ nhà đến căn nhà đi thuê để lấy ma túy mang đi bán cho khách thì bị Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Nhân Trung cùng tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhân Trung (33 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài), Cái Văn Nhật (25 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) và Trịnh Quan Giao Lâm (33 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, tối 20/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng PK02 Công an tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng tiến hành kiểm tra căn nhà thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa phía sau căn nhà có 2 đối tượng là Nguyễn Nhân Trung và một cô gái trẻ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Trung có các bọc nylon chứa các viên nén màu vàng và tinh thể màu trắng.

Trung khai nhận số viên nén vàng là ma túy dạng thuốc lắc, còn tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp.

Vào tối 20/6, khi Trung đi từ nhà thuộc khu phố Phú Tân, phường Tân Phú đến căn nhà đi thuê (ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài) để lấy ma túy mang đi bán cho khách thì bị Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Cô gái đi cùng là bạn gái, không biết hành vi phạm tội của Trung.

Khám xét khẩn cấp chỗ căn nhà thuê, Công an thu giữ nhiều loại ma túy và các đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngoài ra, tại chỗ ở của Trung còn có nhiều loại ma túy và các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Mở rộng điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Cái Văn Nhật và Trịnh Quan Giao Lâm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy."

Qua trưng cầu giám định, tổng số lượng ma túy cơ quan công an thu giữ là hơn 5kg ma túy các loại gồm MDMA, Methamphetamine, Kentamine, Morphine...

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

