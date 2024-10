Bình Thuận: Chìm tàu cá, 12 lao động được cứu vớt an toàn

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có báo cáo nhanh vụ việc tàu cá bị chìm tại vùng biển huyện đảo Phú Quý, rất may 12 lao động trên tàu được cứu vớt an toàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10/10, tàu cá BTh 84776 TS, công suất 265 CV, hành nghề câu trên tàu có 12 lao động do ông Võ Chí Thành (sinh năm 1989, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Khi tàu cá đang hoạt động tại khu vực cách phía Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 90 hải lý (không rõ tọa độ), bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Rất may 12 lao động trên tàu được tàu cá BTh 96399 TS (công suất 420CV, hành nghề câu) do ông Trương Thướng (sinh năm 1977, trú tại thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ cứu vớt an toàn, sức khỏe các lao động ổn định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp tục theo dõi vụ việc, thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng tàu cá BTh 96399 TS để nắm tình hình quá trình trục vớt tàu cá BTh 84776 TS bị chìm, hỗ trợ khi chủ tàu có yêu cầu.

Thông báo cho chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên biết, tránh va chạm./.

