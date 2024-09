Nghệ An: Lai dắt thành công tàu cá bị chìm, 3 ngư dân thoát nạn

Khi quay vào bờ tránh bão số 3, tàu cá số hiệu NA-70219-TS của anh Nguyễn Văn Thịnh, tỉnh Nghệ An, không may gặp dông lốc, sóng lớn, bị đánh vào đá ngầm khiến tàu bị chìm, may 3 ngư dân thoát nạn.