Bình Thuận: Khởi tố hai giám đốc công ty khoáng sản về hành vi trốn thuế

Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố giám đốc các công ty TNHH Phương Nam-Bình Thuận và TNHH Long Thái Việt để điều tra hành vi trốn thuế tiền tỷ.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt bị can Trần Văn Thuận vào ngày 20/9. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân), Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Nam-Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và bốn tháng đầu năm 2024, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Nam-Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Thái Việt (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trước đó, ngày 20/9, Trần Văn Thuận đã bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và hiện đang bị tạm giam.

Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Nam-Bình Thuận do vợ Thuận làm Giám đốc, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Nam-Bình Thuận trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất; chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Công ty khai thác thực tế với khối lượng 82.071m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện kê khai nộp thuế chỉ báo 50.289m3.

Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp.

Riêng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được tỉnh cho thuê. Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868m3 nhưng công ty chỉ khai báo khối lượng 22.828m3.

Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, công ty còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án./.

