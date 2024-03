Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và toàn diện

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh trong tình hình mới, đòi hỏi Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại tá Khonsi Naovalat, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Khonsi NaoValat.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ông Khonsi NaoValat được Bộ Công an Lào bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Bộ trưởng nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam và Lào trong quá khứ cũng như hiện tại luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng nhấn mạnh trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, đòi hỏi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước.

“Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn nữa, trong đó nhiệm vụ của hai Cơ quan đại diện hai Bộ Công an Việt Nam và Lào với chức năng là cầu nối giữa hai bộ có vai trò rất quan trọng, truyền tải thông tin, yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ của hai bên và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai bộ trong việc thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn,” Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an hai nước vẫn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống tội phạm cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương. An ninh trật tự ở mỗi nước được đảm bảo, vị thế của Việt Nam và Lào được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực, quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an hai bộ, hai nước Việt Nam-Lào sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội tại mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Khonsi NaoValat tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác hai bộ đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Tại buổi tiếp, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Khonsi NaoValat chúc mừng sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước; tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.

Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam khẳng định trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác Trong cuộc gặp song phương với Đại tướng Campuchia Tea Seiha, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2023 vừa qua.