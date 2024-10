Bộ GD-ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục đại học đảm bảo chất lượng bữa ăn cho sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm đủ định lượng, chất lượng bữa ăn và vệ sinh, an toàn thực phẩm cho sinh viên.

Sinh viên Đại học Bách khoa phản ánh việc phải ăn cơm canh thừa và có dị vật. (Ảnh: VTV)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 6395/BGDĐT-GDQPAN gửi các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng An ninh.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh; các văn bản, tài liệu hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về bảo đảm chất lượng bữa ăn và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Các cơ sở nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, nhân viên, người lao động về việc tổ chức ăn tập trung và bảo đảm định lượng, chất lượng bữa ăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức bếp ăn tập trung cho sinh viên học tập môn Giáo dục Quốc phòng An ninh chặt chẽ, đúng quy định; đảm bảo đúng, đủ định xuất bữa ăn; tài chính công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Bách khoa Hà Nội xử lý nghiêm vụ sinh viên phải ăn cơm thừa Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội cần tổ chức bếp ăn tập trung cho sinh viên học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh chặt chẽ, đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm đủ định lượng, chất lượng bữa ăn và vệ sinh, an toàn thực phẩm; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Trước đó, sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã phản ánh với báo chí việc phải ăn cơm, canh thừa, có lẫn ruồi, gián và phân chuột trong các bữa ăn trưa trong hai tuần học môn Giáo dục Quốc phòng An ninh. Ngay sau vụ việc, Đại học Bách khoa Hà Nội đã vào cuộc và ngừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội xử lý nghiêm vụ việc./.