Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Nghệ An

Các đợt mưa, lũ tại tỉnh Nghệ An đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông.

Một điểm sạt lở kết cấu hạ tầng tuyến đường do mưa lũ gây ra. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại lý trình từ Km 264+300-Km 264+900 Quốc lộ 16 do các đợt mưa lớn gây ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 12-15/7.

Theo đó, thời gian qua, các đợt mưa, lũ tại tỉnh Nghệ An đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại lý trình từ Km 264+300-Km 264+900 quốc lộ 16 tỉnh Nghệ An, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được xác định từ ngày 12-15/7.

Bộ Giao thông Vận tải giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ của bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định, trong đó thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Hai cơ quan này cũng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại lý trình từ Km 264+300-Km 264+900 Quốc lộ 16 tỉnh Nghệ An do đợt mưa, lũ gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.