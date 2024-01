Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà người nghèo, gia đình chính sách ở Lai Châu

Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao tặng 200 phần quà cho người có công, gia đình chính sách tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày 7/1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ trao tặng quà của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Lai Châu, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, nhân dịp sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao 200 phần quà cùng tiền mặt (mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt) tặng các hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách; tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lai Châu. Tổng số tiền và hiện vật là 340 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Món quà là tình cảm, sự quan tâm, động viên của Đại tướng Tô Lâm đến với nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển; chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc an vui, đầm ấm.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an trao tặng 35 xe ôtô cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trung tướng Bùi Thiện Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận-Bộ Công an bàn giao 35 xe ôtô cho công an xã tại Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trong những năm qua, xác định xây dựng Công an xã chính quy là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đối với Công an Lai Châu, đến nay, Bộ Công an đã trang cấp 89/106 xe ô tô chuyên dùng; trang cấp đầy đủ, kịp thời các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư, trang thiết bị; hỗ trợ xây dựng 49 trụ sở Công an xã và hỗ trợ xây dựng 17 nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn...

Qua đó, từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

