Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng nhà bán trú cho Trường tiểu học Pa Tần

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các biểu thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao công trình cho đơn vị trường. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 6/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an trao tặng Nhà bán trú cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ Lý Thị Na cho biết, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần có một điểm trường chính và 9 điểm trường bản. Năm học 2023-2024, trường có 27 lớp với 646 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 87,3%. Nhà trường có 251 học sinh bán trú, chiếm 38,9% học sinh toàn trường.

Được sự quan tâm của Bộ Công an, các đơn vị và các nhà tài trợ, sau hơn 40 ngày triển khai thi công xây dựng, dãy nhà 2 tầng gồm phòng ở bán trú cho học sinh với 6 phòng ở đã hoàn thiện; còn khu vệ sinh, phòng tắm, bể nước, dự kiến ngày 20/01/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao cho đơn vị trường sử dụng.

Sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng ở và nhu cầu sinh hoạt cho học sinh bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, lực lượng Công an Nhân dân luôn xác định việc quan tâm, giải quyết điều kiện học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào dân tộc cả nước nói chung, huyện Sìn Hồ nói riêng là giải pháp vừa bức thiết, vừa là chiến lược lâu dài nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi hơn, qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí của đồng bào dân tộc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các biểu thăm phòng ký túc xá tại công trình liên hợp. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tích cực vận động các nguồn tài trợ và chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng khu nhà ở bán trú cho học sinh trường bán trú còn nhiều khó khăn tại các địa phương trong cả nước.

Bộ Công an tổ chức khánh thành, trao tặng nhà ở bán trú cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ và 300 bộ đồ dùng ăn uống, hơn 600 đầu sách cho các cháu học sinh trong trường.

Bộ trưởng Bộ Công an mong rằng, sau khi tiếp nhận công trình Nhà ở bán trú, Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy, cô giáo, các cháu học sinh sẽ quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng công trình sao cho đạt hiệu quả cao nhất, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh nhà trường.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu, các đơn vị hảo tâm, tài trợ tiếp tục chung tay, ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an nhân dân cùng với các cấp, các ngành, các nhà tài trợ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững nói chung và xây dựng trường học nói riêng trên địa bàn các huyện khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ gắn biển, trao tặng Nhà bán trú cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần./.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các biểu thăm phòng thư viện của trường. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)