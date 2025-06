Các đảng Nhật Bản cạnh tranh gay gắt tại cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo

Trong sáng 22/6, người dân ở thủ đô Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 127 thành viên Hội đồng thành phố.

Cuộc bầu cử này thu hút 295 ứng cử viên tranh cử tại 42 khu vực và có "sức nóng" hơn các lần bầu cử trước do đây sẽ là khởi động quan trọng cho cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7Bảy

Con số 295 ứng cử viên lần này là số lượng lớn nhất từng tham gia bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo kể từ khi thời kỳ Bình Thành (Heisei) bắt đầu.

Xét theo các đảng chính, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có số lượng ứng cử viên đông nhất với 42 người. Tiếp theo là đảng Tomin First no Kai (người Tokyo trước tiên) với 37 người, đảng Công Minh - đối tác liên minh cầm quyền với LDP - có 22 người.

Các đảng khác bao gồm đảng Cộng sản Nhật Bản (24 người), đảng Dân chủ Lập hiến - đảng đối lập lớn nhất - (20 người), đảng Duy Tân Nhật Bản (6 người) và đảng Tokyo Seikatsu Network (3 người).

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đảng chưa có ghế trong Hội đồng thành phố như đảng Dân chủ vì nhân dân (18 người), đảng Reiwa Shingumi (3), đảng Bảo thủ Nhật Bản (1), đảng Tham chính (4), đảng Dân chủ xã hội (1), cùng 42 ứng cử viên từ Nhóm Con đường tái sinh và 72 ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo thu hút sự chú ý của dư luận vào một số vấn đề chính như liệu LDP có giữ vững vị thế là đảng lớn nhất hay không; các đảng ủng hộ Thống đốc Yuriko Koike (gồm LDP, Tomin First no Kai và Công Minh) có gia tăng số ghế hay không; các đảng đối lập như Dân chủ Lập hiến và đảng Cộng sản có mở rộng được sự ủng hộ hay không; và có bao nhiêu đảng phái và tổ chức chính trị mới có thể "ghé chân" vào Hội đồng thành phố.

Năm nay là năm đặc biệt khi bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo diễn ra cùng năm với cuộc bầu cử Thượng viện, vốn theo chu kỳ 12 năm/lần.

Vì thế, các chính đảng tại Nhật Bản đều coi cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo lần này là bước đệm quan trọng trước khi bước vào sự kiện chính trị lớn hơn.

Đây cũng là lý do các đảng đều tổ chức các chiến dịch vận động bầu cử quy mô lớn, có sự tham gia của lãnh đạo và các nhân vật chính trị chủ chốt, khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Việc bỏ phiếu được tiến hành từ 7-20h ngày 22/6 tại hầu hết các khu vực bầu cử (trừ một số nơi đặc thù) và sẽ được kiểm phiếu ngay trong ngày./.

