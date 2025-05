Các địa phương cần khẩn trương thu hoạch nông sản, tránh thiệt hại vì mưa dông

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 22/5 đến cuối tháng 5/2025, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm. Dự báo nền nhiệt phổ biến từ 28-31 độ C. Sang đầu tháng 6/2025, thời tiết phổ biến ít mưa, trời nắng nóng, nền nhiệt trong khoảng 34-37 độ C.

Về tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025, đến nay lúa tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng cơ bản đã trổ xong; tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Huế đã cơ bản thu hoạch xong; tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang ở giai đoạn chín và thu hoạch.

Trước tình hình trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố phía Bắc quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện một số giải pháp để chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Đối với diện tích lúa đã chín, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị bố trí tối đa nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do những đợt mưa giông, lốc xoáy.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị bố trí tối đa nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên các diện tích đã thu hoạch, các địa phương triển khai cày lồng vùi rơm rạ sớm kết hợp xử lý chế phẩm sinh học để phân hủy nhanh rơm rạ, tránh xảy ra tình trạng ngộ độc hữu cơ với lúa vụ sau và là cầu nối sinh vật gây hại cho vụ sau.

Đối với các trà lúa chưa thu hoạch, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác điều tra phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại cuối vụ như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng hướng dẫn các địa phương lưu ý những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, trên giống nhiễm, chân đất trũng thấp... để hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Căn cứ vào khuyến cáo về thời vụ và cơ cấu giống, các địa phương xây dựng phương án sản xuất vụ hè thu và vụ mùa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Trong đó, đảm bảo lúa hè thu ở các tỉnh Bắc Trung bộ thu hoạch trước ngày 5/9 và trà lúa mùa sớm ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc thu hoạch trước 30/9; tạo quỹ đất làm cây vụ đông sớm.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đề nghị cần có giải pháp kiểm soát sớm rầy lưng trắng trên diện tích mạ, lúa mới cấy, sạ; chủ động ngăn ngừa nguy cơ bùng phát bệnh lùn sọc đen trên lúa vụ hè thu và vụ mùa; hạn chế việc gieo thẳng ở những vùng thấp trũng, không chủ động tưới tiêu, thường xuyên bị ngập úng.

Các địa phương cần chủ động nguồn cung ứng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng giống lúa, rau, màu cho sản xuất; lượng giống dự phòng khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Căn cứ vào khuyến cáo về thời vụ và cơ cấu giống, các địa phương xây dựng phương án sản xuất vụ hè thu và vụ mùa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với cây rau, màu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết cần rà soát lại diện tích gieo trồng của từng chủng loại; tuyên truyền tập huấn cho nông dân về sản xuất an toàn, hỗ trợ liên kết sản xuất, sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương hạn chế sản xuất tập trung một loại với diện tích lớn có thể làm giảm giá bán do áp lực thị trường tiêu thụ cung vượt cầu.

Các địa phương xây dựng phương án tưới tiêu hợp lý, dự trữ nguồn nước; phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh nhằm chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và dịch hại xảy ra.

Bên cạnh đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đảm bảo cung cấp ổn định và đảm bảo chất lượng các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác; tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất như máy làm đất, sử dụng mạ khay, máy cấy… nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất./.

