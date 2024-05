Các nhà sáng tạo TikTok tiếp tục đệ đơn kiện ngăn chặn lệnh cấm của Mỹ

Biểu tượng Tiktok trên màn hình điện thoại di động. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/5, một nhóm người sáng tạo nền tảng TikTok cho biết họ đã đệ đơn kiện lên tòa án phúc thẩm liên bang ở thủ đô Washington nhằm tìm cách ngăn chặn lệnh cấm của Chính phủ Mỹ.

Trong đơn kiện, những người sáng tạo lập luận rằng TikTok đóng vai trò như nền tảng thiết yếu để họ xây dựng một cộng đồng chung mà không phân có sự biệt về mặt địa lý, nghề nghiệp, tầng lớp xã hội hay quan điểm chính trị.

Hiện nay, có khoảng 170 triệu người dùng TikTok tại Mỹ, trong đó đa số là người trẻ.

Theo bên nguyên đơn, đạo luật mới của Mỹ sẽ hạn chế một cách bất công khả năng sử dụng TikTok như một phương tiện để thể hiện sáng tạo và tương tác xã hội của họ.

Trước đây, những người sáng tạo TikTok cũng đã đệ đơn kiện tương tự vào năm 2020 nhằm ngăn chặn nỗ lực cấm ứng dụng này dưới chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Họ cũng đã đâm đơn kiện tại bang Montana vào năm ngoái, khi bang này quyết định thi hành lệnh cấm TikTok từ đầu năm 2024.

Hôm 7/5 vừa qua, TikTok và công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) cũng đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ về đạo luật nói trên, cho rằng luật này vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Động thái này xảy ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật. Nhà Trắng cáo buộc TikTok đã cho phép thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng tại Mỹ, do đó luật cần phải được thực hiện vì lý do an ninh.

Đạo luật của Mỹ cho TikTok thời hạn 9 tháng, đến ngày 19/1/2025, để tách khỏi công ty mẹ ByteDance, nếu không sẽ bị loại khỏi thị trường Mỹ.

Đến nay, Cả TikTok và ByteDance đều đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nêu trên và khẳng định không có kế hoạch bán ứng dụng này./.

