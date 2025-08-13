Cận cảnh kho chứa 15 tấn xương lợn đông lạnh đã hết hạn sử dụng

Tại thời điểm khám, toàn bộ số hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được đựng trong 786 thùng giấy bìa carton, có tổng trọng lượng là trên 15.700 kg đã hết hạn sử dụng.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết ngày 11/8 đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quang Minh (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện và thu giữ 15 tấn xương lợn hết hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra tiến hành khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty cổ phần HPC Kiên Cường (Địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

Số lượng thực tế là 796 thùng, trong đó 10 thùng đã được bán.

Trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định./.