Hà Nội: Thu giữ hơn 15 tấn xương lợn đông lạnh đã hết hạn sử dụng

Ngày 12/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết Đội Quản lý thị trường số 10 tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 15 tấn xương lợn đông lạnh đã hết hạn sử dụng, đang được bảo quản tại một kho đông lạnh trên địa bàn xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra kho hàng đông lạnh tại Lô 43B, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an địa phương phát hiện một lô hàng thực phẩm đông lạnh (xương lưng lợn) do nước ngoài sản xuất, được chứa đựng trong 786 thùng giấy bìa carton có tổng trọng lượng hơn 15 tấn.

Đáng chú ý, trên bao bì lô thực phẩm trên ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt và có hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Tổ công tác xác định kể từ ngày hết hạn sử dụng, đã có 10 thùng xương lợn đông lạnh (200kg) được bán ra thị trường, số thực phẩm thực tế còn tại kho là 786 thùng (15.720kg).

Qua xác minh, lực lượng chức năng cho biết số hàng trên thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Quỳnh Hương.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên để xử lý theo quy định./.

"Đột nhập" kho đông lạnh nơi có 1.400 tấn chân gà trốn thuế Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nam do có hành vi xuất khống hơn 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế nhập khẩu trên 7 tỷ đồng.