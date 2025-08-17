Cận cảnh quy trình chế biến món trứng tráng khổng lồ tại Bỉ

Các đầu bếp ở thị trấn Malmedy đã cùng nhau đập vỡ và đánh trứng trong một chiếc chảo rộng 4 mét. Trong khi đó, những người khác rán thịt xông khói trong chảo, trước khi đổ trứng đã đánh tan vào.

Ngày 15/8, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường thị trấn Malmedy, ở phía đông Vương quốc Bỉ để thưởng thức món trứng tráng khổng lồ truyền thống được làm từ hàng nghìn quả trứng.

Món ăn này được thực hiện trong ngày Đức Mẹ lên trời, một lễ hội diễn ra thường niên suốt hơn 50 năm qua.

Lễ hội được giám sát bởi Hiệp hội trứng tráng khổng lồ thế giới.

Trứng sau khi tráng xong được chia vào những chiếc bát nhỏ đã có sẵn 1 miếng bánh mì để mọi người đều được thưởng thức.

Theo truyền thuyết, ý tưởng nấu món trứng tráng khổng lồ đã có từ thế kỷ thứ 9, từ thời William đệ Nhất của công quốc Quitaine, nơi hiện là vùng tây nam nước Pháp.

Bessieres bắt đầu truyền thống này vào năm 1973 với sự tham gia của Malmedy và các thị trấn khác ở Argentina, Canada, Pháp và Mỹ./.