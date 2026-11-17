Chiều 17/11, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Kết nối-Hợp tác-Đồng hành."

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức.

Tham dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ; ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cục thuộc Bộ Công Thương cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Trung Quốc.

Mở rộng thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, logistics

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây cũng là diễn đàn để chính quyền thành phố gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp, giới thiệu định hướng phát triển, lắng nghe nhu cầu đầu tư và xác định các nội dung hợp tác triển khai sau hội nghị.

Theo lãnh đạo thành phố, Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị trí trung tâm kết nối nội vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng điểm và không gian biển. Với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm động lực của vùng trên nền tảng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, Cần Thơ hiện đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về cơ chế chính sách từ Trung ương cùng lợi thế địa kinh tế, hệ thống cảng, sân bay và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về quan hệ kinh tế song phương, thành phố Cần Thơ hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nhà đầu tư Trung Quốc. Tại hội nghị, thành phố Cần Thơ đã mời gọi các doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu đầu tư vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp và chế biến sâu gắn với liên kết vùng nguyên liệu đạt chuẩn; hệ thống logistics và hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc khai thác tuyến vận tải container quốc tế sông-biển Nam Ninh-Cần Thơ; cùng các dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và dịch vụ chất lượng cao.

“Chính quyền thành phố Cần Thơ khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội, cung cấp thông tin minh bạch, hướng dẫn thủ tục rõ ràng và kịp thời tháo gỡ khó khăn," ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cảng vụ Hàng hải Quốc tế Vịnh Bắc bộ trao bản ký kết ghi nhớ hợp tác về khai thác tuyến vận tải, đầu tư cảng biển, xây dựng trung tâm logistics và hợp tác vận tải thủy nội địa giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đánh giá cao sức sống kinh tế và triển vọng phát triển của thành phố Cần Thơ, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, các định hướng trong quy hoạch của Cần Thơ về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu thủy sản, công nghiệp phụ trợ và logistics hiện đại có sự tương đồng cao với thế mạnh của doanh nghiệp Trung Quốc.

Để thúc đẩy hợp tác thực chất, Tổng Lãnh sự Đường Lập đề xuất ba trọng tâm: kết hợp vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý của Trung Quốc với tài nguyên và nhu cầu của Cần Thơ để xây dựng chuỗi công nghiệp cùng có lợi; phát triển tuyến vận tải, kho lạnh và trung tâm phân phối nhằm khơi thông kênh xuất khẩu nông sản chất lượng cao của Đồng bằng sông Cửu Long sang Trung Quốc; gắn kết các dự án đầu tư với quy hoạch phát triển ngành để tạo ra những thành quả cụ thể.

Tổng Lãnh sự Đường Lập khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ giao lưu kinh tế-thương mại giữa các địa phương Trung Quốc với khu vực phía Nam Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Gỡ “điểm nghẽn," tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Thành phố Cần Thơ hiện có 124 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 7,4 tỷ USD; trong đó có 33 dự án đầu tư từ Trung Quốc với số vốn tương đương gần 1 tỷ USD. Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (VCCI Đồng bằng sông Cửu Long), mặc dù con số này vẫn còn khiêm tốn so với tổng vốn FDI của cả nước hay các vùng kinh tế trọng điểm khác, nhưng đây cũng chính là dư địa và cơ hội lớn để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng nhìn nhận và khai thác tiềm năng phát triển rất lớn tại thành phố Cần Thơ cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về nhu cầu đầu tư, định hướng xuất nhập khẩu và các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn logistics.

Từ góc độ đầu tư của doanh nghiệp, ông Dương Văn Bân, Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, lợi thế của Cần Thơ không chỉ nằm ở tài nguyên và đất đai, mà còn ở khả năng kết nối chuỗi cung ứng từ cơ sở sản xuất, chế biến, logistics đến thị trường trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng quan tâm đến việc chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang hợp tác công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và đầu tư gắn với thị trường địa phương. Các lĩnh vực trọng điểm được nhà đầu tư Trung Quốc chú trọng bao gồm: nông nghiệp hiện đại và chế biến sâu nông thủy sản; phát triển hạ tầng logistics, chuỗi lạnh và thương mại xuyên biên giới; hợp tác phát triển khu công nghiệp cũng như dịch vụ tài chính hỗ trợ.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hội viên cùng thế mạnh sẵn có của địa phương, ông Dương Văn Bân cho rằng, hai bên có thể tập trung sâu vào bốn hướng hợp tác trọng điểm: phát triển nông nghiệp hiện đại và chế biến sâu nông thủy sản, chú trọng công nghệ nuôi trồng, chế biến thực phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ; phát triển logistics và thương mại xuyên biên giới nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hợp tác phát triển hạ tầng, khu công nghiệp cùng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất; tăng cường dịch vụ tài chính, hỗ trợ pháp lý, thuế và nhân sự cho các dự án đầu tư xuyên biên giới. Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng chính quyền thành phố Cần Thơ để đưa các cơ hội hợp tác đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Đồng quan điểm trên, để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã đề ra các định hướng trọng tâm.

Theo ông Sơn, Cần Thơ nói riêng và toàn vùng cần phát triển dịch vụ logistics đồng bộ gắn với tuyến vận tải container quốc tế và cơ chế hợp tác cảng với Quảng Tây (Trung Quốc); đa dạng hóa hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc nghiên cứu nhập khẩu các nhóm hàng mới. Đồng thời, tăng cường hợp tác kinh tế biên giới và kết nối các trung tâm logistics; phát triển các loại hình logistics quá cảnh, tạm nhập-tái xuất kèm theo việc nâng cao năng lực kho bãi; cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đúng quy định khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ các dự án công nghệ cao.

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Đô và Công Ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng Hải Hậu Giang ký kết hợp tác. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Liên quan đến phát triển tuyến vận tải container quốc tế kết nối trực tiếp Cần Thơ với Nam Ninh và hệ thống cảng Quảng Tây (Trung Quốc), ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), cho biết, tuyến vận tải container quốc tế Nam Ninh-Cần Thơ đã được triển khai thử nghiệm từ tháng 8 và tháng 9/2026, gắn liền với việc vận hành Kênh đào Bình Lục, qua đó mở ra cơ hội lịch sử trong việc tối ưu hóa chi phí logistics và thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa hai nước.

Hội nghị đã khép lại với phiên ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hai bên, đánh dấu bước tiến mới trong việc cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án đầu tư hiệu quả, thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

Nông sản Việt Nam-Trung Quốc: Mở rộng thị trường, nâng tầm chuỗi giá trị Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả đạt khoảng 5,5 tỷ USD.