Chiều 19/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng, phương án tổ chức khai thác và vận hành sân bay Long Thành.

Ngành chức năng Đồng Nai và ACV cần xác định rõ cơ chế phối hợp trong quá trình khai thác sân bay, bảo đảm khi phát sinh sự cố có đầu mối tiếp nhận, xử lý ngay, không để bị động, lúng túng.

Theo ông Võ Tấn Đức, giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với các khu vực, vùng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Sở Xây dựng Đồng Nai phối hợp với ACV và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay, nhất là các tuyến đường 25B, 25C, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh.

Ông Võ Tấn Đức cho rằng, ACV đang huy động các nguồn lực đẩy nhanh thi công các hạng mục tại sân bay Long Thành, mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12/2026.

Vấn đề quan trọng hiện này là ngành chức năng Đồng Nai và ACV phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ tất cả điều kiện cần thiết để sân bay có thể vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, các tuyến cao tốc, đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành đang gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành tháng 12/2026.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch hoàn thiện đồng bộ kết nối các tuyến cao tốc và tổ chức giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, ACV đưa ra các nội dung phối hợp trọng tấm với thành phố Đồng Nai để đưa sân bay Long Thành vào khai thác gồm: tổ chức giao thông kết nối ngoại cảng và vận tải hành khách; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và quản lý tĩnh không; phối hợp về y tế, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch.

Theo ACV, dự kiến sân bay Long Thành chính thức đưa vào khai thác thương mại từ 00 giờ, ngày 24/12/2026. Kế hoạch khai thác được phân kỳ thành 3 giai đoạn và tăng dần quy mô, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027; giai đoạn 2 từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027; giai đoạn 3 từ tháng 10/2027 trở về sau.

Giai đoạn 1 ACV sẽ đưa vào khai thác khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 với sản lượng khai thác ban đầu đạt từ 6%-10% công suất thiết kế, tương ứng từ 20-30 chuyến bay/ngày; tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Giai đoạn này sân bay ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.

Cũng theo ACV, hiện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã đăng ký kế hoạch khai thác tại sân bay Long Thành; trong đó, Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến/tuần (tối đa 8 chuyến/ngày), tổng tải cung ứng gần 8.100 ghế/tuần (hơn 1.470 ghế/ngày), với các đường bay Long Thành - Bắc Kinh (LTH-PKX), Quảng Châu (LTH-CAN), Hong Kong (LTH-HKG) và Long Thành - Manila (LTH-MNL).

Đối với các đường bay nội địa, Vietnam Airlines và Vietjet Air đăng ký khai thác từ 10-26 chuyến/ngày; trong đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay trục Long Thành-Hà Nội (LTH-HAN), Vietjet Air đăng ký lộ trình khai thác trên 5 đường bay nội địa (trục Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng)./.

Cần hoàn thiện nhiều thủ tục để đưa sân bay Long Thành vào khai thác Để Cục Hàng không Việt Nam có đủ cơ sở kiểm tra, đánh giá và cấp phép theo pháp luật chuyên ngành hàng không, các dự án thành phần và hạng mục liên quan tại sân bay Long Thành phải hoàn thành đồng bộ.