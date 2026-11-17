Theo Bộ Xây dựng, để đưa Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào vận hành, khai thác, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện công trình thiết yếu và nhiều thủ tục về cấp phép, đảm bảo an toàn khai thác.

Theo thông lệ quốc tế, quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, để đưa một cảng hàng không vào khai thác, ngoài hoàn thiện các công trình của cơ quan quản lý nhà nước còn phải đảm bảo hoàn thành một số công trình, hạng mục thiết yếu gồm: công trình trong sân bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,…); công trình an ninh hàng không (đường khẩn nguy, tuần tra quanh sân bay, cổng an ninh,…); công trình bảo đảm hoạt động bay (đài kiểm soát không lưu, các trạm thông tin, dẫn đường, giám sát, quan trắc khí tượng); công trình cung cấp dịch vụ hàng không (nhà ga hành khách, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay,...); công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung (giao thông nội cảng, chiếu sáng, thông tin liên lạc,…).

Đối với quy định về cấp phép, đảm bảo an toàn khai thác, theo trình tự, các đơn vị cần hoàn thiện thủ tục pháp lý gồm: kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; hoàn thành giấy phép môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo pháp luật về môi trường; hoàn thành việc phê duyệt chương trình an ninh hàng không của cảng hàng không và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không; cấp phép về an ninh hàng không cho nhân viên hoạt động tại các khu vực chịu sự kiểm soát an ninh hàng không; kiểm định phương tiện hoạt động trong sân bay.

Sau khi các đơn vị hoàn thành thủ tục về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu xây dựng, giấy phép môi trường, an ninh hàng không, kiểm định phương tiện, Cục Hàng không Việt Nam sẽ triển khai cấp phép đồng bộ các điều kiện, thủ tục chuyên ngành hàng không đối với ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không (cung ứng xăng dầu, suất ăn, phục vụ mặt đất, dịch vụ kỹ thuật hàng không,…).

Trong đó, ACV phải hoàn thành các thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không; cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không; cấp phép các công trình và thiết bị hoạt động bay tại khu bay, đưa nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các công trình cung cấp dịch vụ hàng không vào khai thác; cấp phép nhân viên vận hành thiết bị, phương tiện, hệ thống chuyên ngành hàng không.

VATM hoàn thiện và ban hành phương thức bay, đường hàng không và quy chế bay khu vực Long Thành; tổ chức bay kiểm tra, hiệu chuẩn; hoàn thành các thủ tục cấp phép khai thác cơ sở, hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay và năng định nhân viên (chứng nhận năng lực chuyên môn của nhân viên hàng không); phối hợp công bố tin tức hàng không phục vụ đưa cảng vào khai thác.

Đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không cần hoàn thành thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ; đưa công trình, thiết bị vào khai thác; bảo đảm điều kiện về nhân viên, phương tiện và kiểm soát an ninh hàng không.

Ngoài ra, các hãng hàng không phải hoàn thành thủ tục về quyền vận chuyển; phối hợp xây dựng tham số điều phối slot; xây dựng phương án, kế hoạch và kịch bản điều chuyển các chuyến bay từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) sang sân bay Long Thành.

Về công tác chuẩn bị hồ sơ, công bố tin tức hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với ACV, VATM xây dựng ấn phẩm thông báo tin tức hàng không liên quan đến việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác, bảo đảm sẵn sàng trong trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định khai thác từ 24/12/2026.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Bộ Xây dựng, hiện Dự án thành phần 3 (các công trình hàng không thiết yếu), sân bay Long Thành có 4 gói thầu (nhà ga hành khách; giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1; nhà để xe) còn khối lượng công việc rất lớn với nhiều hạng mục phức tạp.

Để Cục Hàng không Việt Nam có đủ cơ sở thực hiện kiểm tra, đánh giá và cấp phép theo pháp luật chuyên ngành hàng không, các dự án thành phần và các hạng mục có liên quan tại sân bay Long Thành phải hoàn thành đồng bộ.

Theo ACV, hiện các đơn vị đang huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc, ưu tiên đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành như: khu vực trung tâm và cánh phía Tây của nhà ga hành khách; kết cấu, mái, thiết bị tại nhà ga hàng hóa số 1; đường trục chính, cầu cạn, tuynel kỹ thuật, nhà năng lượng tại hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật.

Triển khai vận hành thử sân bay Long Thành (chương trình ORAT) với 55 kịch bản nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt, phục vụ mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026.

Để thu hút, hỗ trợ các hãng hàng không trong giai đoạn chuyển đổi khai thác, ACV đã xây dựng chương trình ưu đãi riêng đối với các hãng hàng không, doanh nghiệp hoạt động tại sân bay Long Thành. Theo đó, giai đoạn 2026-2027, ACV dự kiến giảm từ 20%-50% đối với một số loại giá dịch vụ hàng không trong sân bay./.

Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận hành khai thác Sân bay Long Thành Để phục vụ mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn đầu vào cuối năm nay, các hạng mục hạ tầng trọng yếu của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được hoàn thiện đồng bộ.