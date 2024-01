Canada mở cửa trở lại sân băng tự nhiên lớn nhất thế giới sau 3 mùa Đông ấm

Sân băng Rideau Canal Skateway dài 7,8km đã phải đóng cửa vào đầu năm 2023 sau gần 50 năm hoạt động do không tạo ra đủ lượng băng cần thiết.

Sân băng Rideau Canal tại Ottawa, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1, Ủy ban Thủ đô Quốc gia (NCC) Canada cho biết sân băng tự nhiên lớn nhất thế giới Rideau Canal Skateway đã mở cửa đón khách sau gần 2 năm đóng cửa vì thiếu băng.

Sân băng dài 7,8km này đã phải đóng cửa vào đầu năm 2023 sau gần 50 năm hoạt động.

Nguyên nhân là do Ottawa trải qua mùa Đông ấm thứ 3 liên tiếp, không tạo ra đủ lượng băng cần thiết.

Theo NCC, sân băng chỉ có thể hoạt động an toàn trong điều kiện lớp băng trên sân dày ít nhất 30cm, đồng thời nhiệt độ phải được duy trì ổn định ở mức âm 20 độ C đến âm 10 độ C trong khoảng từ 10 đến14 ngày liên tục.

Giám đốc Điều hành NCC Tobi Nussbaum cho biết NCC và Hội đồng Tiêu chuẩn Canada đã tiến hành đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu đối với sân băng, qua đó đề ra các biện pháp quản lý vận hành thích hợp.

Với kịch bản phát thải vừa phải, NCC có thể chuẩn bị tổ chức các mùa giải dưới 40 ngày, trong đó hoạt động trượt băng chiếm một nửa thời gian diễn ra.

Vào mùa Đông hàng năm, Kênh Rideau đã biến thành sân trượt băng ngoài trời chạy xuyên qua thủ đô Ottawa, điểm đến hàng đầu của đông đảo những người đam mê tìm kiếm cảm giác mạnh.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2005 công nhận đây là đường trượt băng lớn nhất thế giới, với kích thước bằng 90 sân trượt tiêu chuẩn Olympic./.