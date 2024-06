Cảnh sát Kenya đến Haiti hỗ trợ ngăn chặn bạo lực

Khoảng 400 cảnh sát Kenya đến Haiti nằm trong số 1.000 cảnh sát mà Kenya cam kết sẽ triển khai đến Haiti theo một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 10/2023.

Lực lượng an ninh Kenya đến Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/6, 400 cảnh sát Kenya đã đến sân bay Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để hỗ trợ quốc gia Caribe này ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra.

Đây là nhóm đầu tiên trong số 1.000 cảnh sát mà Kenya cam kết sẽ triển khai đến Haiti theo một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 10/2023.

Thủ tướng Haiti Garry Conille đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và người dân Kenya đồng hành cùng Haiti trong cuộc chiến chống lại tình trạng bất ổn đang tác động tiêu cực đến đời sống người dân tại quốc gia Caribe này.

Thủ tướng Conille cũng nhấn mạnh, Chính phủ và người dân Haiti hy vọng rằng sứ mệnh đa quốc gia này sẽ góp phần ổn định đất nước để Haiti có thể đổi mới nhân sự chính trị và có một nền dân chủ hiệu quả.

Trong khi đó, Tổng thống Kenya William Ruto tin tưởng sự hiện diện của lực lượng tinh nhuệ này sẽ giúp Haiti sớm lập lại trật tự và đạt được sự ổn định lâu dài.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán Cầu Brian Nichols hoan nghênh việc lực lượng Kenya bắt đầu được triển khai tại Haiti, song nhấn mạnh rằng còn nhiều việc phải làm để ngăn chặn làn sóng bạo lực băng nhóm tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng ở Haiti trong quý 1 năm nay do các vụ bạo lực liên quan các nhóm vũ trang. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Haiti.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), có hơn 360.000 người đang sống trong cảnh không nhà cửa ở Haiti. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 53.000 người đã rời Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng.

Đến nay, 7 quốc gia châu Phi, châu Á và Caribe - gồm Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad và Bangladesh, đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho Phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủy quyền và do Kenya dẫn đầu triển khai tại Haiti./.

