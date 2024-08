Cao Bằng: Nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu do mưa lũ

Căn nhà của ông Nông Văn Cử, xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao bằng, bị sập đổ hoàn toàn sau những trận mưa dài. (Ảnh: TTXVN phát)

Những trận mưa lớn kéo dài cả ngày, đêm tại tỉnh Cao Bằng trong 3 ngày qua đã khiến cho mực nước tại tất cả các sông, suối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng dâng cao, nhiều thôn, xóm, cánh đồng, đường giao thông đã bị ngập úng sâu trong nước.

Thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tính đến trưa 24/8, toàn tỉnh có 204 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà bị thiệt hại trên 70%, 39 nhà bị sạt lở taluy. Có 889ha lúa, hoa màu bị ngập úng; trong đó nhiều nhất ở các huyện Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa và thành phố Cao Bằng. Ngoài ra, một số hộ dân còn thiệt hại về gia súc, gia cầm, ao cá,…

Về giao thông, nhiều tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng khiến giao thông bị tê liệt. Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các vị trí sạt lở trên tuyến giao thông, các địa phương đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên cắm biển cảnh báo, cử người canh gác và hướng dẫn phân tuyến đường, huy động phương tiện giải tỏa ách tắc, vận chuyển đá đổ lấp hố tạm thời để lưu thông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, tổ chức ứng cứu cho dân, đồng thời phân công lực lượng trực ban theo dõi 24/24 kịp thời báo cáo tình huống xảy ra thiên tai.

Hiện nay, xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An đã xuất hiện nhiều vết nứt, trượt có nguy cơ mất an toàn cao. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An đã chỉ đạo, yêu cầu 27 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ huyện Hòa An di dời đến nơi đảm bảo an toàn./.

