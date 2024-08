Cao Bằng bị thiệt hại gần 5,5 tỷ đồng do mưa lũ và sạt lở đất

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Cao Bằng kiểm tra các điểm sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 11-14/8, trên địa bàn các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) có mưa diện rộng, một số khu vực mưa to đến rất to, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương gây thiệt hại nhà ở, tài sản, công trình hạ tầng tại địa phương.

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất làm 85 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; 166,42ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập nước. Gần 50 con lợn, 1.011 con gà bị chết do ngập úng nước; 10 ao với khoảng 500kg cá trong hệ thống ao của Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp.

Điểm trường Nà Lẹng thuộc Trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình bị đất đá vùi lấp hoàn toàn 3 phòng học, các thiết bị của trường học như máy tính, máy chiếu… bị vùi lấp; 3 công trình thủy lợi, kênh bị gãy đổ do bị sạt lở đất...

Quốc lộ 34 (đoạn thuộc xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình), Quốc lộ 4A (đoạn qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm); QL3 (đoạn xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An); đường tỉnh 202 (đoạn xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc); đường tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh; tuyến Ủy ban Nhân dân xã Kim Cúc, xã Sơn Lộ huyện Bảo Lạc; tuyến xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình-Trương Lương, huyện Hòa An... bị sạt lở ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, nước lũ tràn từ phía bên Trung Quốc sang gây ngập lụt, thiệt hại các hạng mục hạ tầng tại khu cửa khẩu. Giá trị thiệt hại (chưa tính thiệt hại khu cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh) ước tính gần 5,5 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng Ma Thị Huyền Linh cho biết ngay khi thiên tai xảy ra, các huyện đã chỉ đạo tổ chức khắc phục, rà soát, thống kê thiệt hại và thực hiện báo cáo theo quy định.

Đơn vị bảo trì đường bộ đã huy động máy móc đến hiện trường để khắc phục đảm bảo thông tuyến giao thông./.

