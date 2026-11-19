Cây ớt, cây gừng, củ nghệ từng chỉ được xem là cây trồng phụ, trồng để ăn, thừa thì mang ra chợ bán.

Nhưng vài năm trở lại đây, Hợp tác xã Hà Quảng ở xã Hà Quảng, Cao Bằng đang tìm cách để đưa những loại cây gia vị vốn quen thuộc ấy trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, có bao bì, có mã QR truy xuất nguồn gốc và có chỗ đứng ngày càng rõ nét trên thị trường.

Câu chuyện của hợp tác xã không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện về cách người nông dân miền núi thay đổi tư duy, từ sản xuất tự phát sang sản xuất liên kết, từ bán nguyên liệu thô sang bán giá trị.

Để ớt, gừng, nghệ không còn là cây trồng phụ

Hà Quảng là xã miền núi, biên giới của tỉnh Cao Bằng. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, đất đai đa dạng, có những vùng đất đồi pha cát, đất feralit thích hợp cho các loại cây ngắn ngày và cây gia vị.

Người nông dân Việt Nam từ bao đời đã quen trồng ớt trong vườn nhà, trồng gừng ở chân đồi, trồng nghệ ở những vạt đất trống quanh nhà. Ớt để ăn, để làm tương, để muối. Gừng để kho thịt, để nấu canh, để đánh gió khi trái gió trở trời. Nghệ để kho cá, để làm gia vị, để dành cho phụ nữ sau sinh.

Những cây trồng ấy gần gũi đến mức người ta không nghĩ nó có thể trở thành hàng hóa lớn. Mỗi nhà trồng một ít, mỗi vụ thu một ít, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có vụ được mùa, ớt chín đỏ rực cả vườn nhưng không bán kịp, phải để rụng, để thối. Có vụ gừng, nghệ đào lên rồi mà thương lái không đến mua, lại phải lấp đất để dành, củ mọc mầm, hao hụt, mất giá.

Đó là thực trạng chung của nông nghiệp quy mô hộ ở miền núi: diện tích phân tán, mỗi hộ một mảnh nhỏ, lịch thời vụ không đồng bộ, chất lượng nguyên liệu không đều, khả năng bảo quản hạn chế, đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, giá cả biến động theo mùa vụ, được mùa mất giá, mất mùa thì không có gì để bán.

Với cây gia vị, sự bấp bênh ấy càng rõ hơn. Bởi gia vị là sản phẩm yêu cầu rất cao về độ sạch, độ cay, màu sắc, hương vị, độ ẩm và an toàn thực phẩm. Chỉ cần một lô hàng không đạt độ ẩm, bị mốc, bị lẫn tạp chất, cả lô hàng sẽ bị đánh rớt giá, thậm chí không bán được.

Chính từ thực tiễn đó, một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để cây ớt, cây gừng, củ nghệ của Hà Quảng không còn là cây trồng phụ, mà trở thành cây trồng hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định cho người dân?

Câu trả lời mà người dân Hà Quảng lựa chọn là liên kết lại với nhau, thành lập hợp tác xã, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Cao Bằng có điều kiện địa lý phù hợp trồng cây rau gia vị. (Nguồn: Vietnam+)

Liên kết các hộ nhỏ thành hợp tác xã lớn

Đối với các sản phẩm nông nghiệp có tính mùa vụ như ớt, gừng và nghệ, hợp tác xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là đầu mối tập hợp các hộ sản xuất, thống nhất kế hoạch mùa vụ, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua và kết nối tiêu thụ.

Khi đứng một mình, mỗi hộ dân rất khó tiếp cận thông tin thị trường, khó thương lượng giá, khó đầu tư thiết bị. Nhưng khi đứng trong một tập thể, các hộ có thể chia sẻ thông tin, chia sẻ rủi ro và nâng cao vị thế của mình trước đối tác.

Hợp tác xã Gia vị Hà Quảng được hình thành trên tinh thần ấy. hợp tác xã không chỉ là nơi thu mua, mà là nơi tổ chức lại toàn bộ quá trình sản xuất.

Từ khâu đầu tiên là lựa chọn vùng nguyên liệu, hợp tác xã đã cùng các hộ rà soát diện tích, sản lượng dự kiến và lịch thu hoạch của từng hộ, từng xóm. Trên cơ sở đó, hợp tác xã xây dựng kế hoạch vùng nguyên liệu chung cho cả ba loại cây chủ lực là ớt, gừng và nghệ, tránh tình trạng nhà nào cũng trồng ồ ạt một loại rồi cùng thu hoạch một lúc, dồn ứ đầu ra.

Tiếp đến là hướng dẫn quy trình canh tác thống nhất. Các thành viên và hộ liên kết được hướng dẫn rõ về giống, cách làm đất, chăm sóc, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, thời điểm thu hoạch, cách phân loại và giao nhận.

Mỗi hộ đều phải ghi chép nhật ký sản xuất, lưu thông tin lô hàng. Nghe thì có vẻ cầu kỳ, nhưng đó lại là cơ sở quan trọng nhất để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý khi có vấn đề phát sinh. Bởi chỉ khi biết rõ lô hàng này trồng ở vườn nào, chăm sóc ra sao, thu hoạch ngày nào, hợp tác xã mới dám đứng ra chịu trách nhiệm với khách hàng.

Sau thu hoạch, nguyên liệu được hợp tác xã kiểm tra, phân loại ngay tại điểm thu mua. Củ nào đạt yêu cầu thì đưa vào sơ chế, củ nào chưa đạt thì loại ra, không cố đưa vào sản xuất để rồi làm ảnh hưởng đến cả lô hàng.

Các thỏa thuận về sản lượng, chất lượng, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán đều được công khai, minh bạch. Người dân biết trước mình trồng bao nhiêu, bán cho ai, giá như thế nào, không còn cảnh bị ép giá, bị trả giá thấp khi đã thu hoạch xong.

Từ bán tươi đến bán giá trị: Ba sản phẩm, ba cách nâng tầm

Theo Báo cáo tham luận phát triển sản xuất và nâng cao giá trị các sản phẩm gia vị đặc trưng của Hợp tác xã Gia vị Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nếu trước đây, ớt, gừng, nghệ của Hà Quảng chủ yếu được bán ở dạng tươi, thì nay hợp tác xã đang từng bước chuyển sang chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị và kéo dài thời gian bảo quản.

Với sản phẩm ớt, hợp tác xã xác định ớt tươi chỉ là điểm khởi đầu. Bên cạnh tiêu thụ ớt tươi, hợp tác xã nghiên cứu phát triển các dạng sản phẩm như ớt khô, ớt nghiền, bột ớt và các sản phẩm gia vị chế biến phù hợp với điều kiện thiết bị, quy mô và nhu cầu thị trường.

Việc sơ chế, phân loại và làm khô đúng kỹ thuật giúp ớt giữ được màu sắc, độ cay và hương vị đặc trưng, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực phải bán vội trong thời gian thu hoạch.

Để làm được điều đó, hợp tác xã phải kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào: ớt phải đạt độ chín phù hợp, không sâu bệnh, không dập nát, sau đó được rửa sạch, phân loại, sấy hoặc phơi đúng quy trình, kiểm soát độ ẩm sau làm khô.

Bao bì phải kín, chống ẩm và thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định. Khi chất lượng đã ổn định, sản phẩm mới có thể tiếp cận được với cửa hàng thực phẩm, cơ sở chế biến và các kênh bán hàng trực tuyến, nơi mà yêu cầu về chất lượng và hình thức luôn khắt khe hơn chợ truyền thống rất nhiều.

Với sản phẩm gừng, hướng đi cũng tương tự. Gừng có thể tiêu thụ ở dạng tươi, nhưng giá trị gia tăng thực sự nằm ở các sản phẩm sơ chế, chế biến như gừng thái lát sấy khô, bột gừng hay nguyên liệu gia vị cho các cơ sở chế biến thực phẩm.

Tuy nhiên, hợp tác xã không làm dàn trải. Tùy theo năng lực thực tế, hợp tác xã ưu tiên những công đoạn có thể kiểm soát tốt về chất lượng, vệ sinh và chi phí, sau đó mới mở rộng danh mục.

Quy trình làm gừng của hợp tác xã bắt đầu từ việc lựa chọn củ đạt yêu cầu, loại bỏ đất, tạp chất, phân loại theo kích cỡ, sơ chế đúng quy trình và bảo quản phù hợp để hạn chế hư hỏng.

Nếu làm sản phẩm khô hoặc dạng bột, hợp tác xã phải kiểm soát chặt độ ẩm, điều kiện đóng gói và lưu kho. Bởi chỉ cần độ ẩm cao hơn một chút, bột gừng sẽ vón cục, mốc, mất mùi thơm. hợp tác xã cũng thường xuyên khảo sát nhu cầu của khách hàng để lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp: gói nhỏ cho hộ gia đình, gói vừa cho cửa hàng, bao lớn cho khách hàng mua nguyên liệu với số lượng lớn.

Với sản phẩm nghệ, hợp tác xã cũng đi theo hướng đa dạng hóa. Ngoài củ nghệ tươi, hợp tác xã xem xét phát triển nghệ khô, bột nghệ hoặc nguyên liệu đã sơ chế theo yêu cầu của đối tác. Việc đa dạng hóa hình thức sản phẩm giúp mở rộng nhóm khách hàng và giảm sự phụ thuộc vào tiêu thụ nguyên liệu thô, vốn rất bấp bênh.

Để nâng cao giá trị của nghệ, hợp tác xã chú trọng lựa chọn nguyên liệu đồng đều, làm sạch, cắt lát và sấy theo quy trình phù hợp, kiểm soát độ ẩm, màu sắc, tạp chất và điều kiện bảo quản. Một điểm mà hợp tác xã đặc biệt lưu ý là các thông tin quảng bá về công dụng của nghệ phải chính xác, có căn cứ và tuân thủ quy định hiện hành. hợp tác xã không đưa ra những tuyên bố về điều trị bệnh hay công dụng sức khỏe khi chưa có cơ sở pháp lý và khoa học phù hợp. Đó là cách làm thận trọng nhưng cần thiết để giữ uy tín lâu dài cho thương hiệu.

Tạo dựng thương hiệu

Trong nông nghiệp, nhiều người nghĩ chỉ cần trồng tốt là bán được. Nhưng thực tế, trồng tốt mới chỉ là một nửa. Nửa còn lại là thương hiệu, là niềm tin của khách hàng. Với hợp tác xã Gia vị Hà Quảng, thương hiệu được xây dựng từ những việc nhỏ nhất: bao bì sạch sẽ, nhãn mác rõ ràng, thông tin minh bạch.

Thương hiệu của hợp tác xã thể hiện rõ nguồn gốc Hà Quảng, đặc trưng sản phẩm và cam kết về chất lượng. hợp tác xã chuẩn hóa tên gọi, nhãn hiệu, bao bì, thông tin thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thông tin đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định. Tùy điều kiện thực tế, hợp tác xã xây dựng mã QR truy xuất nguồn gốc để khách hàng chỉ cần quét mã là biết sản phẩm được trồng ở đâu, thu hoạch khi nào, chế biến ra sao.

Song song với đó, hợp tác xã từng bước thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm và hướng tới tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương như OCOP khi đáp ứng đủ điều kiện. OCOP không chỉ là một chứng nhận, mà còn là một tiêu chuẩn để sản phẩm được thị trường công nhận, được đưa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản và các kênh phân phối chính thống.

Để thương hiệu đi xa, hợp tác xã chủ động kết nối với cửa hàng nông sản, cơ sở chế biến, nhà phân phối, bếp ăn và các đơn vị kinh doanh gia vị. hợp tác xã cũng tận dụng các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và nền tảng số để giới thiệu sản phẩm.

Đối với đối tác mua số lượng lớn, hợp tác xã trao đổi trước về tiêu chuẩn nguyên liệu, sản lượng, lịch giao hàng, giá và phương thức thanh toán. Việc phát triển nhiều kênh bán hàng giúp hợp tác xã giảm phụ thuộc vào một đầu mối tiêu thụ duy nhất, tránh rủi ro khi một kênh gặp khó khăn.

Cao Bằng có khí hậu mát mẻ phù hợp với nhiều loại cây gia vị. (Nguồn: Vietnam_)

Những khó khăn vẫn còn ở phía trước

Dù đã có hướng đi rõ ràng, con đường của hợp tác xã Gia vị Hà Quảng vẫn còn nhiều khó khăn.

Thứ nhất là vùng nguyên liệu còn phân tán, quy mô từng hộ nhỏ, lịch thời vụ chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc thu mua, phân loại và bảo đảm nguồn cung ổn định. Nếu chưa có quy trình kỹ thuật chung, chất lượng nguyên liệu giữa các hộ có thể khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Thứ hai là năng lực sơ chế, chế biến và bảo quản. Đây là yếu tố quyết định khả năng nâng cao giá trị. Việc thiếu thiết bị phù hợp hoặc mặt bằng đáp ứng yêu cầu vệ sinh có thể làm tăng tổn thất sau thu hoạch, hạn chế khả năng phát triển sản phẩm khô, nghiền hoặc đóng gói với thời hạn bảo quản dài hơn.

Một chiếc máy sấy tốt, một khu vực sơ chế đảm bảo vệ sinh, một kho bảo quản khô ráo, tưởng như đơn giản nhưng lại là những khoản đầu tư không nhỏ với một hợp tác xã ở miền núi.

Thứ ba là thị trường tiêu thụ và nhận diện thương hiệu. Khi phụ thuộc vào bán nguyên liệu thô hoặc một số đầu mối thu mua, hợp tác xã dễ bị động trước biến động giá và khó xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn. Để một sản phẩm mới được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và quay lại mua lần thứ hai, hợp tác xã cần thời gian, cần sự kiên trì và cần nguồn lực cho truyền thông, quảng bá.

Thứ tư là việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm và tiêu chuẩn chất lượng. Những yêu cầu này đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân lực và kiến thức quản trị. Đây là những nội dung hợp tác xã cần từng bước hoàn thiện theo lộ trình phù hợp với quy mô và thị trường mục tiêu, không thể làm vội, làm ẩu.

Năm giải pháp để đi xa hơn

Từ thực tiễn sản xuất, hợp tác xã Gia vị Hà Quảng xác định năm giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới.

Thứ nhất, tổ chức vùng nguyên liệu gắn với quy trình sản xuất thống nhất. hợp tác xã sẽ tiếp tục rà soát diện tích, sản lượng dự kiến và lịch thu hoạch của từng hộ, xây dựng kế hoạch vùng nguyên liệu đối với ớt, gừng và nghệ. Quy trình sản xuất phải hướng dẫn rõ về giống, chăm sóc, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, thu hoạch, phân loại và giao nhận.

Thứ hai, ưu tiên sơ chế, chế biến phù hợp với năng lực của hợp tác xã. Thay vì đầu tư dàn trải, hợp tác xã sẽ đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng tài chính để lựa chọn một số sản phẩm ưu tiên. Trước mắt tập trung vào các công đoạn làm sạch, phân loại, sấy khô, nghiền hoặc đóng gói nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Đầu tư thiết bị phải đi kèm quy trình vận hành, kiểm soát chất lượng, bảo trì và tính toán hiệu quả kinh tế.

Thứ ba, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng. Thương hiệu cần thể hiện rõ nguồn gốc Hà Quảng, đặc trưng sản phẩm và cam kết về chất lượng. hợp tác xã sẽ tiếp tục chuẩn hóa bao bì, nhãn hiệu, xây dựng mã QR truy xuất nguồn gốc, thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm và từng bước tham gia các chương trình như OCOP.

Thứ tư, mở rộng kênh tiêu thụ và liên kết với đối tác. hợp tác xã sẽ chủ động kết nối với cửa hàng nông sản, cơ sở chế biến, nhà phân phối, bếp ăn và các đơn vị kinh doanh gia vị, đồng thời tận dụng hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và nền tảng số để giới thiệu sản phẩm.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị và phát huy vai trò thành viên. Ban quản trị hợp tác xã cần tăng cường kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, tính giá thành, quản lý dòng tiền, xây dựng hợp đồng và tiếp thị sản phẩm. Đồng thời, cần duy trì cơ chế chia sẻ thông tin thị trường, công khai nguyên tắc thu mua và phân phối lợi ích. Sự tham gia chủ động của thành viên là điều kiện quan trọng để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và duy trì uy tín của hợp tác xã với khách hàng.

Thác Bản Giốc, Cao Bằng. (Nguồn: Vietnam+)

Cần sự đồng hành từ các cơ quan chuyên môn

Để hợp tác xã đi xa hơn, không thể chỉ có nỗ lực của hợp tác xã và các hộ thành viên. hợp tác xã mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chương trình khuyến nông, tập huấn kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng. Sự hỗ trợ cần gắn với nhu cầu thực tế, năng lực tiếp nhận và kế hoạch phát triển cụ thể của hợp tác xã.

Đối với cơ quan khoa học, trường đại học và đơn vị khuyến nông, hợp tác xã mong muốn được tăng cường chuyển giao kỹ thuật canh tác an toàn, sơ chế và bảo quản sau thu hoạch; tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất; hỗ trợ kiểm nghiệm và hoàn thiện quy trình chất lượng cho từng nhóm sản phẩm.

Đối với doanh nghiệp, nhà phân phối và đơn vị chế biến, hợp tác xã mong muốn tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn nguyên liệu và kế hoạch thu mua; tạo điều kiện để hợp tác xã tham gia chuỗi cung ứng trên cơ sở hợp đồng minh bạch, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

Và đối với chính các thành viên hợp tác xã và các hộ liên kết, yêu cầu quan trọng nhất là tuân thủ quy trình sản xuất thống nhất, bảo đảm trung thực trong ghi chép và giao nhận nguyên liệu; chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và trách nhiệm với thương hiệu chung. Mỗi thành viên cần xác định rằng chất lượng sản phẩm và uy tín của hợp tác xã được hình thành từ sự nghiêm túc ở tất cả các khâu, từ luống ớt trong vườn nhà đến gói bột nghệ trên kệ hàng.

Ớt, gừng và nghệ là nhóm sản phẩm có tiềm năng phát triển thành hàng hóa gia vị đặc trưng, góp phần khai thác lợi thế nông nghiệp của địa phương và tạo sinh kế cho người dân.

Để chuyển tiềm năng thành giá trị kinh tế bền vững, hợp tác xã Gia vị Hà Quảng cần lấy chất lượng làm nền tảng, tổ chức vùng nguyên liệu có liên kết, từng bước nâng cao năng lực sơ chế và chế biến, chuẩn hóa bao bì - nhãn hiệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cơ quan chuyên môn và đối tác thị trường, sự chủ động của hợp tác xã và các hộ thành viên sẽ là yếu tố quyết định để nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp tại Hà Quảng, Cao Bằng.

Từ những vườn đồi nhỏ, từ những củ gừng, củ nghệ, trái ớt tưởng chừng bình dị, người dân Hà Quảng đang viết nên một câu chuyện mới: câu chuyện về cây gia vị bản địa vươn ra thị trường lớn bằng con đường liên kết, chất lượng và thương hiệu./.

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