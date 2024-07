CENTCOM: IS gia tăng tấn công ở Trung Đông

CENTCOM cho biết nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đang cố gắng "hồi sinh" khi số vụ tấn công ở Syria và Iraq trong năm 2024 có xu hướng tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Raqa, Syria, ngày 30/6/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đang cố gắng "hồi sinh" khi số vụ tấn công ở Syria và Iraq trong năm 2024 có xu hướng tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Theo truyền thông Trung Đông, CENTCOM cho hay IS đã thực hiện 153 vụ tấn công ở Iraq và Syria trong Sáu tháng đầu năm 2024.

Một quan chức quân đội Mỹ yêu cầu giấu tên nói rằng IS đứng sau 121 vụ tấn công ở hai quốc gia Trung Đông này trong năm 2023.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết thêm sự gia tăng số tấn công cho thấy IS đang cố gắng phục hồi sau nhiều năm suy giảm năng lực.

Chính quyền Tự trị của người Kurd ở Đông Bắc Syria ngày 17/7 đã ân xá cho hàng trăm người Syria bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn giam giữ vì có vai trò trong hàng ngũ IS.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và do người Kurd lãnh đạo hiện đang giam giữ hơn 10.000 chiến binh IS tại hơn 20 cơ sở giam giữ, trong số này có 2.000 người nước ngoài bị đất nước họ từ chối hồi hương.

SDF đã chiếm được mảnh đất cuối cùng ở Syria từ tay các chiến binh IS vào tháng 3/2019.

Chính quyền Tự trị của người Kurd ở Đông Bắc Syria cho biết mức án chung thân sẽ giảm xuống 15 năm tù giam, trong khi những tù nhân mắc bệnh nan y và những người bị giam giữ từ 75 tuổi sẽ được trả tự do.

Lệnh ân xá sẽ không áp dụng đối với các quan chức và thành viên IS từng chiến đấu chống lại SDF, cũng như những người thực hiện các cuộc tấn công bằng chất nổ sát hại dân thường.

Lệnh ân xá được đưa ra sau 10 năm kể từ khi nhóm chiến binh IS tuyên bố thành lập vương quốc riêng tại một khu vực rộng lớn bao trùm phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria.

Vào thời kỳ đỉnh cao, IS từng kiểm soát một khu vực có diện tích bằng nửa Vương quốc Anh./.

IS đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Oman làm 9 người thiệt mạng Oman được đánh giá là một trong những quốc gia có an ninh ổn định nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, vụ tấn công vào tối 15/7 đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ IS trỗi dậy trong khu vực.