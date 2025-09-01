Chi tiết thời gian và lộ trình diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Sáng 2/9 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng ngày 2/9. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Để phục vụ người dân ở xa và các tỉnh lân cận, Hà Nội đã lập 6 điểm cầu truyền hình trực tiếp quy mô lớn tại các cửa ngõ chính.

Mỗi điểm cầu đều được trang bị màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng các tiện ích đi kèm như bãi gửi xe, nhà vệ sinh di động và điểm hỗ trợ y tế, tạo nên những "quảng trường thu nhỏ" để người dân cùng hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước./.

