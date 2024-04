Chiến sỹ công an bám trụ trên nắp capo, cố gắng trấn áp "xe điên"

Chiếc xe vi phạm không những cố gắng tăng tốc bỏ chạy mà còn liên tục đánh lái nhằm hất văng chiến sỹ công an khỏi nắp capo.

Video ghi lại hình ảnh một chiến sỹ cảnh sát đang cố gắng trấn áp xe vi phạm.

Vụ việc xảy ra vào chiều mùng 1/4 tại địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera, một chiếc xe ôtô mang nhãn hiệu Mazda đang lao đi trên đoạn đường có đông dân cư. Trên nắp capo của xe, một chiến sỹ cảnh sát đang bám trụ và yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

Hành vi của tài xế hết sức nguy hiểm và manh động khi không chỉ tăng tốc mà còn liên tục đánh lái nhằm hất đồng chí công an rơi khỏi nắp capo.

Di chuyển thêm một đoạn, tài xế xe con gặp một xe buýt ngược chiều và đã hất văng cảnh sát xuống đường.

Công an huyện Thanh Trì cho biết, chiến sĩ công an rất may chỉ bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên án tài xế vì hành vi nguy hiểm. Không ít người cũng dành lời khen cho chiến sỹ công an vì hành động dũng cảm.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.