Chính phủ Syria thiết lập "vành đai thép an ninh" xung quanh Damascus

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Daraa, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/12, Chính phủ Syria thông báo đang thiết lập vành đai thép xung quanh thủ đô Damascus trong bối cảnh phiến quân tiến về thành phố này.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammed al-Rahmoun khẳng định vành đai an ninh và quân sự “rất vững chắc” đang được thiết lập ở phía xa Damascus và vùng nông thôn. Ông khẳng định “không ai… có thể chọc thủng phòng tuyến này.”

Theo quân đội Syria, ngoài khu vực xung quanh Damascus, Chính phủ Syria còn tăng cường các vị trí ở phía Nam, đang bắt đầu các hoạt động chống lại phiến quân ở các khu vực Hama, Homs và Daraa.

Trước đó, Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã bác tin quân đội đã rút khỏi các khu vực ở thủ đô Damascus. Văn phòng tổng thống cũng phủ nhận thông tin về việc ông Assad đã rời Damascus, khẳng định ông đang "tiếp tục công việc và các nhiệm vụ quốc gia."

Theo các nguồn tin của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng quân đội và an ninh của Syria đã rút khỏi sân bay quốc tế Damascus, trong khi người dân ở thủ đô cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ.

Một nguồn tin thân cận với Phong trào Hezbollah ở Liban cho biết lực lượng này cũng đang rút quân khỏi khu vực ngoại ô Damascus và Homs, trong đó một số hướng đến Latakia và một số đến khu vực Hermel ở Liban.

Trong khi đó, thủ lĩnh liên minh các nhóm vũ trang đối lập Hassan Abdel Ghani Beirut tuyên bố các lực lượng của liên minh này “đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng của việc bao vây thủ đô.”

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Ahmed al-Sharaa, thủ lĩnh của Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm Hồi giáo đứng đầu cuộc tấn công, đã ra lệnh cho các chiến binh chuẩn bị chiếm Damascus, 10 ngày sau khi tiến hành cuộc tấn công mới. Ahmed al-Sharaa đã sử dụng tên thật thay cho biệt danh Abu Mohammed al-Jolani.

Theo SOHR, phiến quân đã tiến vào thủ đô Damascus rạng sáng 8/12.

Trong bối cảnh xung đột leo thang ở Syria, Nhà Trắng cho biết các ưu tiên hiện nay của Mỹ ở Syria là đảm bảo cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này không làm cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy trở lại hoặc dẫn tới “thảm họa nhân đạo.”

Trong tuyên bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan bày tỏ lo ngại về IS. Do đó, Washington sẽ tự tiến hành các bước trực tiếp và hợp tác với Các lực lượng dân chủ Syria, người Kurd, nhằm đảm bảo IS không trỗi dậy trở lại.

Theo ông Sullivan, chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đang nỗ lực đảm bảo các đồng minh Israel, Jordan, Iraq và những nước khác trong khu vực, có thể phải đối mặt với tác động từ cuộc xung đột ở Syria, được an toàn và đang liên lạc với các nước này hằng ngày.

Trong khi đó, Đại sứ quán Ba Lan tại Syria khuyến cáo công dân nước này ngay lập tức rời khỏi hoặc không đi đến quốc gia Trung Đông do tình hình an ninh tại đây đang xấu đi./.

