Chính quyền Mỹ yêu cầu tòa cho phép cắt giảm viện trợ nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao, yêu cầu cho phép đóng băng hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Tòa Phúc thẩm Mỹ tại Quận Columbia ngày 5/9 từ chối chặn phán quyết của tòa án cấp dưới, trong đó cho rằng chính quyền Tổng thống Trump không thể đơn phương cắt giảm hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài, đồng thời yêu cầu chính quyền nhanh chóng chi tiêu khoản tiền trị giá 11 tỷ USD cho các dự án viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội cho phép trước khi ủy quyền chi tiêu của Quốc hội hết hạn vào tháng 9.

Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1/2025, Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh tạm dừng 90 ngày đối với tất cả viện trợ nước ngoài.

Sắc lệnh hành pháp của ông được tiếp nối bằng các động thái nhằm cắt giảm Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) - cơ quan viện trợ nước ngoài chính của Mỹ mà ông Trump đã giải thể phần lớn.

Sau khi bị các nhóm viện trợ khởi kiện, chính quyền Tổng thống Trump cho biết dự định chi 6,5 tỷ USD trong số tiền được phân bổ cho viện trợ nước ngoài vào năm 2024. Tuy nhiên, Washington đã quyết định giữ lại 4 tỷ USD tiền tài trợ được phân bổ cho USAID.

Thẩm phán tòa án cấp dưới tại Washington, ông Amir Ali phán quyết rằng chính quyền không thể đơn giản chọn không chi số tiền này, mà họ vẫn có nghĩa vụ tuân thủ luật phân bổ trừ khi Quốc hội thay đổi chúng.

Phán quyết của ông Ali nếu được thông qua sẽ ngăn cản Tổng thống Trump "qua mặt" Quốc hội để hủy bỏ nguồn viện trợ nước ngoài./.

