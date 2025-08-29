Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn gói viện trợ nước ngoài 5 tỷ USD

Trong bức thư gửi Hạ viện, ông Trump cho biết khoản cắt giảm này sẽ “ảnh hưởng đến các chương trình của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo AFP, Nhà Trắng ngày 29/8 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái chặn khoản viện trợ nước ngoài trị giá 5 tỷ USD vốn được Quốc hội phê chuẩn.

Quyết định này của ông Trump làm gia tăng nguy cơ chính phủ phải đóng cửa khi đảng Dân chủ phản đối chính sách này.

Trong bức thư gửi Hạ viện, ông Trump cho biết khoản cắt giảm này sẽ “ảnh hưởng đến các chương trình của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)”.

Trước đó, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/3 thông báo chính thức kế hoạch giải thể cơ quan phát triển quốc tế, bất chấp những ý kiến phản đối việc này sẽ làm giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Washington.

Ngày 3/2, chính quyền Mỹ đã quyết định đình chỉ hoạt động của USAID - cơ quan chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn tài chính lớn để tài trợ cho các tổ chức quốc tế. Ngày 10/3, Ngoại trưởng Rubio - quan chức được chỉ định làm người đứng đầu tạm thời của USAID, thông báo Washington đã cắt giảm hơn 83% chương trình của cơ quan này.

Sau đó, nhật báo Guardian đưa tin chính quyền Washington sẽ đóng cửa toàn bộ các văn phòng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ở nước ngoài trước ngày 30/9.

Theo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “ra lệnh giải thể toàn bộ nhân sự quốc tế của USAID, chuyển quyền kiểm soát các chương trình viện trợ nước ngoài trực tiếp cho Bộ Ngoại giao."

Chỉ thị này ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên USAID trên toàn thế giới, bao gồm nhân viên ngoại giao, các nhà thầu và nhân viên địa phương tại hơn 100 quốc gia.

Theo lời Ngoại trưởng Rubio, quỹ này sẽ phản ứng kịp thời với những cuộc khủng hoảng, duy trì liên lạc tích cực với các đối tác quan trọng như Ấn Độ và Jordan, hỗ trợ các nỗ lực hồi hương cần thiết và đối phó với những mối đe dọa chiến lược từ các đối thủ chính như Trung Quốc./.

