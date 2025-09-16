Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev và các đại biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
