Củng cố hợp tác an ninh giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, chào mừng ngài Nikolai Patrushev và đoàn đại biểu Hội đồng Biển Liên bang Nga tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước việc hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với lợi ích của hai nước, trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước, đồng thời là hình mẫu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật song phương luôn được chú trọng, củng cố và mở rộng, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Hai bên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên tình thần tin cậy, thiết thực, hiệu quả và toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao nhằm triển khai, phát huy hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết và các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác an ninh, đào tạo cán bộ; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời duy trì phối hợp, tham vấn chặt chẽ, hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về an ninh./.

