Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam cho hợp tác ASEAN và AIPA,

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines ngày 17 và 18/11/2026.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam cho hợp tác ASEAN và AIPA, cùng nghị viện các nước thành viên phát huy những thành quả đạt được, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường liên kết nội khối, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời mở rộng mối quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước ngoài khu vực./.