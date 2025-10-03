Chuyên gia y tế quốc tế kêu gọi hạn chế tối đa thịt trong chế độ ăn hằng ngày

Ngày 3/10, các chuyên gia y tế quốc tế một lần nữa nhấn mạnh rằng một chế độ ăn uống lành mạnh nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ thịt, tái khẳng định kết luận từng gây tranh cãi mà ngành công nghiệp thực phẩm từng kịch liệt phản đối.

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, một chế độ ăn lành mạnh nên “chủ yếu dựa trên thực vật, kết hợp mức độ vừa phải các thực phẩm có nguồn gốc động vật, đồng thời giảm thiểu tiêu thụ đường bổ sung, chất béo bão hòa và muối.”

Báo cáo này được xây dựng dựa trên một nghiên cứu vào năm 2019 từng gây nhiều phản ứng trái chiều khi đề xuất giảm mạnh lượng thịt tiêu thụ xuống mức rất thấp.

Các hiệp hội nông nghiệp-thực phẩm trên toàn thế giới đã bác bỏ kết luận của nghiên cứu này, gọi chúng là phóng đại, nguy hiểm hoặc không phù hợp với thói quen ăn uống địa phương.

Tuy nhiên, cộng đồng khoa học lại hoan nghênh các khuyến nghị trên, dù cũng chỉ ra rằng nghiên cứu chưa xét đầy đủ đến các yếu tố thực tế như bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận thực phẩm.

Báo cáo lần này tiếp tục nhấn mạnh đến chế độ ăn thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe, với trọng tâm là mô hình “chế độ ăn vì sức khỏe hành tinh” - một trong những nội dung được chờ đợi nhất.

Các chuyên gia khẳng định họ đã cập nhật dữ liệu từ các nghiên cứu mới nhất và đưa ra khuyến nghị không thay đổi nhiều so với năm 2019.

Cụ thể, lượng thịt đỏ như bò, heo và cừu nên được giới hạn ở mức 15g mỗi ngày (so với mức 14g khuyến nghị trước đây). Lượng tiêu thụ rau củ, trái cây và ngũ cốc nên lần lượt là 200g, 300g và 210g mỗi ngày.

Các sản phẩm từ sữa nên ở mức 250g/ngày, trong khi cá và hải sản cũng như thịt trắng như gia cầm được khuyến nghị tiêu thụ ở mức 30g/ngày.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng chế độ ăn này có liên hệ rõ rệt với "các kết quả sức khỏe được cải thiện, giảm mạnh tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống”./.

