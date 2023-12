Cô gái bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền của người khác chuyển khoản nhầm

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu bị tạm giam để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản người khác do chuyển khoản nhầm. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 2/12, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (sinh năm 2002, nơi thường trú ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản người khác.

Thông tin ban đầu, vào ngày 2/10/2023, chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1984, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BaiHe Holding Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) được anh Yu Zhou Mao, sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc nhờ chuyển khoản số tiền 200.000 đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

Tuy nhiên, khi chuyển khoản cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, chị Nguyên đã thao tác nhầm, chuyển khoản thành 200 triệu đồng.

Sau khi giao dịch thành công, chị Nguyên phát hiện việc nhầm lẫn nên đã nhờ anh Yu Zhou Mao liên hệ với Hiếu để thông báo số tiền chuyển nhầm nhưng không liên lạc được.

Sau đó, chị Nguyên tiếp tục đến Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh khu Công nghiệp Trảng Bàng đề nghị hỗ trợ thông báo với Hiếu về sự việc trên nhưng cũng không liên lạc được với Hiếu.

Thấy sự bất hợp tác của Hiếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản nên chị Nguyên đã làm đơn gửi đến Công an thị xã Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền kể trên và xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu theo quy định.

Qua làm việc tại Công an thị xã Trảng Bàng, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu thừa nhận có nhận thừa 199,8 triệu đồng do chị Nguyên chuyển khoản nhầm như trên. Hiếu đã giao nộp 30 triệu đồng để trả lại cho chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đã yêu cầu Hiếu trả lại toàn bộ số tiền còn lại là 169,8 triệu đồng cho chị Nguyên, nhưng Hiếu cố tình không trả lại.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu do đã thực hiện hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác./.